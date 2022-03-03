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Peşmelba ne demek, TDK'ya göre Peşmelba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peşmelba kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peşmelba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peşmelba nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peşmelba kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peşmelba ne demek, TDK'ya göre Peşmelba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peşmelba ne demek? Peşmelba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peşmelba kelimesi. Peki peşmelba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peşmelba nedir, peşmelba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PEŞMELBA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peşmelba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Peşmelba kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre peşmelba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çekirdeği çıkarılmış yarım şeftalinin genellikle vanilyalı veya kaymaklı dondurma üzerine oturtulması ve krema ile süslenmesiyle yapılan bir tür tatlı

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