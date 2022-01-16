Peso ne demek, TDK'ya göre Peso kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peso ne demek? Peso TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peso kelimesi. Peki peso ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peso nedir, peso kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PESO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peso kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Peso kelimesi İspanyolca kökenlidir.

TDK'ya göre peso kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Kolombiya, Küba, Meksika, Şili ve Uruguay para birimi

