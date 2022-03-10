Peştuca ne demek, TDK'ya göre Peştuca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peştuca ne demek? Peştuca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Peştuca kelimesi. Peki Peştuca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peştuca nedir, Peştuca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEŞTUCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peştuca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Peştuca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afganistan'ın resmî dili

- Bu dille yazılmış olan

