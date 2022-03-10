ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 10 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeEmniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Şanlıurfa'da saldırı sonucu polis memuru Cemal Bozkurt ve Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici şehit olduMasterchef Katsu Sando nasıl yapılır? Katsu Sando tarifi | Malzemeleri nelerdir?Dispeççi ne demek, TDK'ya göre Dispeççi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 10 Mart 2022 Perşembe | Koç hislerine güven, Oğlak fevri davranma!Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu? Hangi dualar okunur?Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Simge Sağın'ın sevgilisi kimdir? Aytaç Özgümüş kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralıDünya bu fotoğrafı konuşuyor! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el pençe divan durdu! O kare ortalığı salladı!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Peştuca ne demek, TDK'ya göre Peştuca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peştuca ne demek, TDK'ya göre Peştuca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peştuca kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peştuca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peştuca nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peştuca kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peştuca ne demek, TDK'ya göre Peştuca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peştuca ne demek? Peştuca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Peştuca kelimesi. Peki Peştuca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peştuca nedir, Peştuca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PEŞTUCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peştuca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Peştuca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afganistan'ın resmî dili
- Bu dille yazılmış olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT