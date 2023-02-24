Petar Banovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Banovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Banovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Banovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Banovic 11 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Banović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Banovic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Banovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Banovic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Banovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Banovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Banovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Banovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Zagreb U19

7 Ağustos 2015 yılında NK Sesvete U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Sesvete

14 Şubat 2017 yılında HNK Gorica

21 Ağustos 2017 yılında NK Neretvanac

14 Şubat 2018 yılında FK Krupa

17 Ağustos 2018 yılında NK Lucko

5 Mart 2019 yılında NK Kurilovec

6 Ağustos 2019 yılında HNK Tomislav T.

17 Şubat 2020 yılında NK Neretvanac

6 Ağustos 2020 yılında Aegir

6 Temmuz 2021 yılında HNK Tomislav T.

Petar Banovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Banovic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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