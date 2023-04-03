Petar Brajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Brajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Brajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Brajkovic 2 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Brajkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Brajkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Petar Brajkovic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petar Brajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Brajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Brajkovic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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