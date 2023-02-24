Petar Carapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Carapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Carapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Carapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Carapic 7 Ocak 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Чарапић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Carapic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Carapic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Carapic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Carapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Carapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Carapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Carapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında IMT Belgrad

1 Şubat 2018 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2019 yılında Borac Sakule

21 Temmuz 2020 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2021 yılında FK Prva Iskra

18 Ağustos 2022 yılında Br. Gracanica

Petar Carapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Carapic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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