Petar Genchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Genchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Genchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Genchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Genchev 29 Mart 1998 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Руменов Генчев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Genchev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Petar Genchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Genchev'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Genchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Genchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petar Genchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Genchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Pirin Razlog

1 Ağustos 2016 yılında Septemvri Sofia

4 Temmuz 2018 yılında CSKA 1948

30 Haziran 2019 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

1 Ocak 2021 yılında Botev Vratsa

20 Ağustos 2021 yılında Levski Lom

18 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Sozopol

Petar Genchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Genchev şuan Sozopol takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petar Genchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PSFC Chernomorets Burgas, DIT Sofia

Bulgaristan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.