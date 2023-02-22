Petar Karaklajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Karaklajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Karaklajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Karaklajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Karaklajic 1 Şubat 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Караклајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Karaklajic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Petar Karaklajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Karaklajic'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Karaklajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Karaklajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Karaklajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Karaklajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Brodarac

14 Ocak 2020 yılında Proleter

7 Ağustos 2020 yılında AEK Atina

11 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

2 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

Petar Karaklajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Karaklajic şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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