Petar Marinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Marinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Marinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Marinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Marinov 28 Haziran 2000 tarihinde Kazanlak şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Тотев Маринов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Marinov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Marinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Marinov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Marinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Marinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Marinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Marinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Strumska Slava

10 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Petar Marinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Marinov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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