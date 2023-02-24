Petar Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Misic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Misic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Misic 18 Aralık 2003 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Petar Mišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Misic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Misic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Misic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Misic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Misic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Misic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Misic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

16 Eylül 2022 yılında Zvijezda G.

Petar Misic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Misic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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