Petar Orlandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Orlandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Orlandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Orlandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Orlandic 6 Ağustos 1990 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Орландић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Orlandic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Orlandic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Orlandic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Orlandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Orlandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Orlandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Orlandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Zeta Golubovac

5 Şubat 2014 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2014 yılında Zeta Golubovac

6 Şubat 2015 yılında Kızılyıldız

26 Eylül 2017 yılında União Madeira

31 Ocak 2018 yılında XJ T. Leopard

16 Ekim 2018 yılında Birkirkara FC

18 Ocak 2019 yılında Sukhothai FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında Spartak Trnava

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2021 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2022 yılında Zvijezda 09

24 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Petar Orlandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Orlandic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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