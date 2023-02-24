Petar Pavlicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Pavlicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Pavlicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Pavlicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Pavlicevic 10 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Petar Pavlićević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Pavlicevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dejan Vukadinovic GDM SPORT yapmaktadır. Petar Pavlicevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Pavlicevic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Pavlicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Pavlicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Pavlicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Pavlicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Benfica A23

24 Ocak 2020 yılında Vojvodina

25 Ocak 2020 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2021 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2021 yılında FK Iskra

Petar Pavlicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Pavlicevic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Petar Pavlicevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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