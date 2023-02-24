Petar Prelevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Prelevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Prelevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Prelevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Prelevic 10 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Прелевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Prelevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Prelevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Petar Prelevic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Prelevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Prelevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Prelevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Prelevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2021 yılında Arsenal Tivat

1 Ocak 2022 yılında FK Podgorica

Petar Prelevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Prelevic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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