Petar Setka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Setka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Setka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Setka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Setka 14 Mart 2003 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Petar Šetka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Setka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Setka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Neretvanac Opuzen futbol takımında oynamaktadır. NK Neretvanac Opuzen takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Setka'nin NK Neretvanac Opuzen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Setka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Setka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Setka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Setka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında S. Brijeg U17

12 Temmuz 2019 yılında Zr. Mostar U17

1 Temmuz 2020 yılında Zr. Mostar U19

9 Şubat 2022 yılında RNK Split U19

2 Ağustos 2022 yılında GOSK Gabela

13 Şubat 2023 yılında NK Neretvanac

Petar Setka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Setka şuan NK Neretvanac Opuzen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Petar Setka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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