Petar Velickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Velickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Petar Velickovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Velickovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.