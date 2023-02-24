Petar Vutsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Vutsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Vutsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Vutsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Vutsov 7 Ağustos 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Велиславов Вуцов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Vutsov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini U Sport yapmaktadır. Petar Vutsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Vutsov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Vutsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Vutsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Vutsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Vutsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cherno More

19 Ağustos 2019 yılında Spartak Pleven

31 Aralık 2019 yılında Cherno More

3 Eylül 2020 yılında Pirin

7 Ocak 2021 yılında Cherno More

8 Ocak 2021 yılında Slavia Sofia

9 Eylül 2021 yılında Botev II

1 Temmuz 2022 yılında Sozopol

10 Ocak 2023 yılında Sportist Svoge

Petar Vutsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Vutsov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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