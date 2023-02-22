Peter Ambrose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Ambrose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Ambrose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Peter Ambrose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Peter Ambrose 23 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Emuobo Ambrose şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Peter Ambrose Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Peter Ambrose'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Peter Ambrose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Peter Ambrose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bendel Ins.
1 Temmuz 2012 yılında Kaduna United
11 Şubat 2015 yılında Wikki Tourists
1 Ocak 2019 yılında Gombe United
1 Temmuz 2019 yılında Wikki Tourists
Peter Ambrose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Peter Ambrose şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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