Peter Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Campbell 16 Eylül 1997 tarihinde Portadown şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Campbell Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Peter Campbell'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Peter Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Campbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Campbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Loughgall

15 Temmuz 2020 yılında Glenavon

Peter Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Campbell şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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