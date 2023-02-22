Peter Cherrie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Cherrie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Cherrie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Cherrie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Cherrie 1 Ekim 1983 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Cherrie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Cherrie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Cherrie'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Cherrie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Peter_Cherrie

Peter Cherrie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Cherrie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Cherrie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Cherrie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Kilsyth

1 Ekim 2004 yılında Ayr United

1 Temmuz 2005 yılında Clyde FC

1 Temmuz 2009 yılında Dundalk FC

15 Ocak 2015 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2015 yılında Bray Wanderers

17 Ocak 2018 yılında Cork City

1 Ocak 2019 yılında Derry City

18 Şubat 2021 yılında Dundalk FC

Peter Cherrie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Cherrie şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.