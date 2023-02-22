Peter Eneji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Eneji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Eneji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Eneji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Peter Eneji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Eneji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Eneji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Eneji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Eneji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Eneji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Eneji 8 Nisan 1999 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Moses Eneji şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Eneji Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBS Group (International) yapmaktadır. Peter Eneji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Eneji'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Eneji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Eneji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Peter Eneji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Eneji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Plateau United

30 Haziran 2018 yılında GBS Academy

1 Temmuz 2018 yılında Akwa United

5 Eylül 2018 yılında GBS Academy

6 Eylül 2018 yılında AS Trencin

5 Nisan 2019 yılında GBS Academy

16 Temmuz 2019 yılında FK Senica

19 Şubat 2021 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2022 yılında Plateau United

Peter Eneji kimdir

Peter Eneji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Eneji şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Peter Eneji nereli

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