Peter Etebo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Etebo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Etebo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Etebo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Etebo 9 Kasım 1995 tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oghenekaro Peter Etebo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Etebo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Peter Etebo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Etebo'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Etebo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/etebo_karo

http://www.instagram.com/etebo_karo/

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http://www.facebook.com/Etebo-Oghenekaro-Peter-1667643646817979/

Peter Etebo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Etebo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Peter Etebo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Etebo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2016 yılında Feirense

31 Ocak 2018 yılında Las Palmas

30 Haziran 2018 yılında Feirense

1 Temmuz 2018 yılında Stoke

8 Ocak 2020 yılında Getafe

10 Ağustos 2020 yılında Stoke

9 Eylül 2020 yılında Galatasaray

30 Haziran 2021 yılında Stoke

9 Temmuz 2021 yılında Watford

31 Mayıs 2022 yılında Stoke

15 Eylül 2022 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2023 yılında Stoke

Peter Etebo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Etebo şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Peter Etebo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 3 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 29 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştır.

Nijerya Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 4 gol atmıştır.

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