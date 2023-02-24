Peter Kiss Szeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Kiss Szeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Kiss Szeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Kiss Szeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Kiss Szeman 21 Haziran 2002 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Kiss Szeman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Peter Kiss Szeman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Kiss Szeman'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Kiss Szeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Kiss Szeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Kiss Szeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Kiss Szeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2018 yılında Vasas Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2019 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2020 yılında Vasas FC

23 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

31 Aralık 2021 yılında Vasas FC

12 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

Peter Kiss Szeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Kiss Szeman şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Egerszalók SE (-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.