Peter Kovesdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Kovesdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Kovesdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Kovesdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Kovesdi 1 Mart 2003 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Kovesdi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Double V Sports yapmaktadır. Peter Kovesdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Kovesdi'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Kovesdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Kovesdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Kovesdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Kovesdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fehérvár U17

1 Temmuz 2020 yılında Fehérvár U19

1 Ocak 2021 yılında Fehérvár II

22 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC

Peter Kovesdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Kovesdi şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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