Petr Gernes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Gernes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Gernes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petr Gernes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petr Gernes 14 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Gerneš şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petr Gernes Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petr Gernes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Petr Gernes'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petr Gernes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petr Gernes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Z. Brno U19
1 Temmuz 2019 yılında FCZ Brno B
Petr Gernes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petr Gernes şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Tělocvičná Jednota Sokol Otaslavice (2008-2012), 1.SK Prostějov (2012-2016), FC Zbrojovka Brno (2016-2019)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.