Petr Hodous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Hodous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Hodous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Hodous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Hodous 19 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Hodouš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Hodous Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Petr Hodous, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Hodous'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Hodous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Hodous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Hodous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Hodous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2018 yılında Sparta Prag U17

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Praha B

Petr Hodous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Hodous şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Tempo Praha (2010 - 2015)Bohemians Praha 1905 (2015 - 2018)AC Sparta Praha (2018 - 2022)

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