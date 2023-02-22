Petr Julis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Julis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Julis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Julis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Julis 17 Nisan 2003 tarihinde Chrudim şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Juliš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Julis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Petr Julis'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Julis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Julis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Julis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Julis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2018 yılında Pardubice U17

1 Temmuz 2020 yılında Pardubice U19

10 Şubat 2021 yılında Chrudim

Petr Julis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Julis şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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