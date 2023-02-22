Petr Prucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Prucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Prucha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Prucha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Prucha 30 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Průcha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Prucha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petr Prucha'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Prucha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Prucha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Prucha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Prucha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vikt. Plzen U19

1 Ocak 2016 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2016 yılında Banik Sokolov

3 Şubat 2017 yılında Vik. Plzen B

21 Şubat 2017 yılında Domazlice

30 Haziran 2017 yılında Vik. Plzen B

21 Temmuz 2017 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2018 yılında Vik. Plzen B

4 Temmuz 2018 yılında 1.FK Příbram

16 Ağustos 2019 yılında Vlasim

31 Temmuz 2020 yılında 1.FK Příbram

17 Ağustos 2020 yılında Vlasim

2 Temmuz 2021 yılında Chrudim

Petr Prucha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Prucha şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petr Prucha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Viktoria Plzeň (2004 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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