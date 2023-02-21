Petr Rybicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Rybicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Rybicka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petr Rybicka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petr Rybicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Rybicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Rybicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Rybicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Rybicka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Rybicka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Rybicka 14 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Rybička şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Rybicka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petr Rybicka'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petr Rybicka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Rybicka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Petr Rybicka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Rybicka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chrudim

1 Temmuz 2016 yılında Zbrojovka Brno

18 Temmuz 2016 yılında 1.SC Znojmo

31 Aralık 2016 yılında Zbrojovka Brno

10 Temmuz 2017 yılında Pardubice

20 Şubat 2018 yılında Zbrojovka Brno

21 Şubat 2018 yılında Chrudim

30 Haziran 2019 yılında Zbrojovka Brno

18 Temmuz 2019 yılında Chrudim

4 Şubat 2022 yılında Hradec Kralove

14 Şubat 2023 yılında SFC Opava

30 Haziran 2023 yılında Hradec Kralove

Petr Rybicka kimdir

Petr Rybicka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Rybicka şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Kameničky (2003 - 2006)
MFK Chrudim (2006 - 2014)

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Petr Rybicka nereli

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