Petrokimya ne demek, TDK'ya göre Petrokimya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Petrokimya ne demek? Petrokimya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi petrokimya kelimesi. Peki petrokimya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre petrokimya nedir, petrokimya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PETROKİMYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Petrokimya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre petrokimya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi dalı

