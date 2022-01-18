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  3. Petrol boru hattında korkutan patlama! Durumun vahameti kamerada: İşte o anlar...

Petrol boru hattında korkutan patlama! Durumun vahameti kamerada: İşte o anlar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede Gaziantep-Kahramanmaraş karayoluna kadar yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Narlı mevkiinden geçen petrol boru hattında patlama gerçekleşti. Patlama nedeniyle olay yerinde yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI YILMAZCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Petrol boru hattında korkutan patlama! Durumun vahameti kamerada: İşte o anlar...

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Olay yeri, ilçemize 17-18 kilometre mesafede. Tüm ekiplerimiz bölgede. Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması. Tüm ekipler bölgede çalışıyor. Gaziantep'ten de takviye geliyor. Hava şartları çalışma şartlarını zorlaşıyor. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK"

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" ifadesini kullandı

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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