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  3. Petrol çalan 5 kişi gözaltına alındı

Petrol çalan 5 kişi gözaltına alındı

Boru hattından petrol çalan 5 kişi gözaltına alındı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde, petrol boru hattından ham petrol çalan 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Petrol çalan 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, petrol boru hattından ham petrol çalan 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz köyü yakınlarında TPAO'ya ait boru hattından ham petrol çalmaya çalışan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 4 işaretleme çubuğu, 6 metre uzunluğunda halat, 1 detektör, 1 akü, 1 adaptör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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