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  3. Petrol fiyatları yükseliyor! Brent petrolün varil fiyatları artışta!

Petrol fiyatları yükseliyor! Brent petrolün varil fiyatları artışta!

Brent petrolün varil fiyatları her geçen gün değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar güncel petrol fiyatlarını merak ediyor. Açıklanan son verilere göre, brent petrolün litresi uluslararası piyasalarda haftanın ilk gününde 113,75 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları yükseliyor! Brent petrolün varil fiyatları artışta!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 115,12 dolardan işlem görüyor. Dün 114,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 115,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları yükseliyor! Brent petrolün varil fiyatları artışta!

PİYASALAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu. ABD ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları nedeniyle piyasalarda arz daralması endişeleri zemin kazanıyor. Uzmanlar, petrol üretimi ve rafinerileri için gerekli ekipman gönderiminin de yaptırım kapsamında olmasının piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti.

Petrol fiyatları yükseliyor! Brent petrolün varil fiyatları artışta!

Diğer yandan, küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin henüz tamamen kalkmamış olması fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Petrol fiyatları yükseliyor! Brent petrolün varil fiyatları artışta!

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