Petrol Kralları film oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Film müziği

Petrol Kralları filmi oyuncuları ve konusu internette araştırılmaya başlandı. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Petrol Kralları filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir? merak ettiğiniz her şey haberimizde..

PETROL KRALLARI OYUNCULARI

Senaryosunu Zeki Alasya'nın yazdığı Petrol Kralları filmi 1978 yılında çekilmiştir. Yeşilçam'ın usta isimlerinin bir araya geldiği Petrol Kralları filmi oyuncuları;

Zeki Alasya

(1943-2015) Kıbrıs kökenli Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. 1970'li yıllardan itibaren Metin Akpınar'la başlayan profesyonel ortaklığı birçok başarılı film ve sahne eserini doğurmuş, Zeki-Metin ikilisinin Türk tiyatro ve sinema tarihine geçmesinde büyük payı olmuştur.

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğeni olan Alasya İstanbul'da doğdu. Robert Koleji'nden mezun olan sanatçı sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerindeki Himmet Ağa rolleriyle büyük beğeni kazandı. Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle Metin Akpınar'la ilk önemli çalışmalarını yaptı. İlk yönetmenlik deneyimini de yaşadığı, kariyerinde önemli yere sahip 1977 ve sonrası filmleri olan Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler ve Elveda Dostum yer alır.

2000'li yıllarla birlikte daha çok televizyon dizilerinde boy gösteren Alasya Dedem Gofret ve Ben (2001), Yabancı Damat (2004), Cennet Mahallesi (2004), Akasya Durağı (2009) ve son olarak vefatından kısa bir süre önce final yapan Küçük Ağa (2013) dizilerinde oynadı. Ayrıca Rus Gelin, Ömerçip ve Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de filmlerini yönetti ve başrollerinde oynadı.

Zeki Alasya, 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncu 8 Mayıs 2015 sabahı yaşama veda etti. Cenazesi, 10 Mayıs günü Levent Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

1998'de Devlet Sanatçısı unvanı alan Alasya, 2010 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü. İlk evliliğini Oya Alasya ile yapan sanatçının Zeynep adlı bir kızı dünyaya geldi. 1987'de boşanan sanatçı bir süre Türkiye 2. Güzeli seçilmiş oyuncu Sema Yunak ile birliktelik yaşadı. 2008 yılında ise kendinden 30 yaş küçük Jülide Atak ile evlenmişti.

Metin Akpınar

Metin Akpınar, tiyatro ve sinema sanatçısı. Zeki Alasya'yla birlikte yaptığı çalışmalarla hatırlanmaktadır.

İlk profesyonel oyunununa, 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ile imza atan Akpınar, 1967 yılında ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kabarenin kurulduğu günden, kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı.



Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı.

Suna Yıldızoğlu

Sonia Eddy, bilinen adıyla Suna Yıldızoğlu, İngiliz kökenli aktris.

1955 yılında İngiltere'de doğdu. 1977'de Türkiye'ye geldi ve sanatçı Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi. Ardından Türk vatandaşı olup adını da Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi ve Türkiye'de yaşamaya karar verdi. Sinema, dizi oyunculuğu ve resimler yaptı. Bir dönem albüm çalışmaları da yaptı ki bunlar 'Türkü Türkülerimiz' ve 'Do You Think I'm Sexy'. Uzun yıllar çocuklarının eğitimi için Avustralya'da yaşadı ama gene ikinci vatanım dediği Türkiye'ye döndü ve halen Türkiye'de yaşamaktadır.

Dudley Allen ile evliliğinden olan kızı Yasemin Allen da kendisi gibi sinema oyuncusudur. Ayrıca Dyon Kaan Allen adlı bir oğlu da bulunmaktadır.

Perran Kutman

Perran Kutman (Perran Kanat) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.İstanbul Belediye Konservatuarını bitirdikten sonra tiyatroya geçti. Asıl yükselişi Yeşilçam'a geçince gösterdi. 1981 yapımı Gırgıriye ve 1982 yapımı Görgüsüzler unutulmayan filmlerindendir. 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki rolüyle televizyon dünyasında zirveye çıktı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Hüseyin Kutman ile evlenip ayrılmıştır. 1987 yılında Artiz Mektebi adlı oyun ile tiyatro yaşantısına son veren Kutman, daha sonra çeşitli televizyon kanalları için çekilen Kızlar Yurdu, Bir Kadın Bir Erkek, Şehnaz Tango ve Hayat Bilgisi adlı dizilerde oynamıştır. Filmografi Hayat Bilgisi 2003 Üzgünüm Leyla 2002 Bir Kadın Bir Erkek 2000 Şehnaz Tango 1996 Kızlar Yurdu 1992 Perihan Abla 1988 Homodi 1987 Ödlek 1986 Güldürme Beni 1986 Aşık Oldum 1985 Bizimkiler / Of Of Emine 1984 Gülümseyen Dünya 1984 Çalsın Sazlar 1984 Gırgıriyede Büyük Seçim 1984 Gırgıriyede Cümbüş Var 1983 Görgüsüzler 1982 Gırgıriyede Şenlik Var 1981 Gırgıriye 1981 N'Olacak Şimdi 1979 Evlidir Ne Yapsa Yeridir 1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978 Petrol Kralları 1978 Aslan Bacanak 1977 Sivri Akıllılar 1977 Benim Altı Sevgilim 1977 Sevgili Dayım 1977 Saffet Beni Affet 1976 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 1976 Hamza Dalar Osman Çalar 1976 Zühtü (I) 1976 Bülbül Ailesi 1976 Caniko 1976 Salak Bacılar 1975 Curcuna 1975 Mavi Boncuk 1974 Köyden İndim Şehire 1974 Hop Dedik Kazım 1974 Salak Milyoner 1974 Şehvet Kurbanı 1972 Kaynanam Tatilde 1971

(1918-1989) sinema oyuncusu. Yeşilçam döneminin en iyi karakter oyuncularından bir tanesidir.

1918'de Adana'da doğdu. 1954'te Ahretten Gelen Adam filmiyle sinemaya adım attı. Yüzlerce Yeşilçam filminde rol aldı. Unutulmaz filmleri arasında Sakar Şakir, Salako, Avanak Apti bulunmaktadır.

Türk sinema izleyicisinin kalplerinde yer eden Ali Şen, 15 Aralık 1989 tarihinde vefat etti. İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na gömüldü. Türk Sineması'nın çıkardığı en büyük oyuncularından Şener Şen'in babasıdır.

Mine Sun

Mine Sun, Battal Gazi'nin Oğlu, Ateş Parçası ve Petrol Kralları yapımları ile tanınan Oyuncu

Osman Alyanak

1916 yılında İstanbulda dünyaya gelmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü\'nde bir süre futbol oyunculuğu yapan Osman Alyanak, sanat yaşamına

operetlerde oyunculuk yaparak başladı. Bazı tiyatro topluluklarında kısa süreli oyunlarının

ardından, 1950 yılından itibaren kamera karşısına geçerek çeşitli sinema ve dizi filmlerde,

babacan tipte yardımcı rollerde oynadı. 150\'yi aşkın yapımda yer alan sanatçı, aynı zamanda

seslendirme çalışmaları yapmaktaydı.

PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU

Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.

PETROL KRALLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul Arnavutköy'de çekilmiştir.

PETROL KRALLARI FİLM MÜZİĞİ