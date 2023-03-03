Petrol rafinerisinde patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Petrol rafinerisinde patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinin Rumuekpe bölgesinde kaçak bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda araç küle döndü.

100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rivers Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko, yaptığı açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin kimliklerinin henüz bilinmediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Imo eyaletinde de 100'den fazla kişi kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Endonezya'da akaryakıt deposunda yangın: Çok sayıda ölü var...
Endonezya'da akaryakıt deposunda yangın: Çok sayıda ölü var...
Karadağ'da mahkeme binasında bombalı saldırı: Yaralılar var
Karadağ'da mahkeme binasında bombalı saldırı: Yaralılar var
Kuş gribi geri mi dönüyor? Tayvan'dan sonra Denizli ve Afyon'da da kuş gribi alarmı verdi!
Kuş gribi geri mi dönüyor? Tayvan'dan sonra Denizli ve Afyon'da da kuş gribi alarmı verdi!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Son Haberler
Assiye isminin anlamı nedir, Assiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Assiye isminin anlamı nedir, Assiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Toycan isminin anlamı nedir, Toycan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Toycan isminin anlamı nedir, Toycan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...
Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...
Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"
Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"
Japonya'da gençler intihar ediyor! 2022 yılında zirveyi gördü!
Japonya'da gençler intihar ediyor! 2022 yılında zirveyi gördü!
Kanada'da çığ felaketi! Ölüler var
Kanada'da çığ felaketi! Ölüler var
Çok Okunanlar
Toycan isminin anlamı nedir, Toycan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Toycan isminin anlamı nedir, Toycan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika: İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkması sonucu, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Son dakika: İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkması sonucu, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Meral Akşener'den CHP'li Millet İttifakı Belediye Başkanlarına aday olun çağrısı! "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor"
Meral Akşener'den CHP'li Millet İttifakı Belediye Başkanlarına aday olun çağrısı! "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor"
Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı! İYİ Parti biz yokuz dedi
Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı! İYİ Parti biz yokuz dedi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi açıkladı! 6.8 büyüklüğünde deprem!
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi açıkladı! 6.8 büyüklüğünde deprem!
Tren faciası meydana gelmişti! Çalışanlar greve gitti
Tren faciası meydana gelmişti! Çalışanlar greve gitti
Yorumlananlar
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda