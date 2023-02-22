Petros Bagalianis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Bagalianis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Bagalianis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petros Bagalianis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petros Bagalianis 6 Şubat 2001 tarihinde Kallikratia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πέτρος Μπαγκαλιάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petros Bagalianis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OIS yapmaktadır. Petros Bagalianis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petros Bagalianis'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petros Bagalianis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petros Bagalianis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petros Bagalianis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petros Bagalianis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

15 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

12 Ocak 2023 yılında Olimpiakos B

Petros Bagalianis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petros Bagalianis şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Petros Bagalianis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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