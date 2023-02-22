Petros Dodis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Dodis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Petros Dodis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petros Dodis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.