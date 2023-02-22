Petros Dodis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Dodis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Dodis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petros Dodis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petros Dodis 29 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πέτρος Ντόντης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petros Dodis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petros Dodis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Petros Dodis'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Petros Dodis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petros Dodis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Eylül 2022 yılında Thesprotos
Petros Dodis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petros Dodis şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
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