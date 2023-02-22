Petros Kaloutsikidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Kaloutsikidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Kaloutsikidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petros Kaloutsikidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petros Kaloutsikidis 28 Mart 2001 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πέτρος Καλουτσικίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petros Kaloutsikidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Petros Kaloutsikidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Petros Kaloutsikidis'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petros Kaloutsikidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petros Kaloutsikidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petros Kaloutsikidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petros Kaloutsikidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAOK U20

7 Nisan 2021 yılında Niki Volou

30 Haziran 2021 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

1 Eylül 2022 yılında AE Larisa

Petros Kaloutsikidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petros Kaloutsikidis şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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