Petros Kyritsas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Kyritsas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Kyritsas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petros Kyritsas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petros Kyritsas 6 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πέτρος Κυριτσάς şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petros Kyritsas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petros Kyritsas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petros Kyritsas'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petros Kyritsas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petros Kyritsas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında AEK Athen U19
1 Temmuz 2021 yılında Apollon U19
1 Temmuz 2022 yılında Apollon Smyrnis
15 Eylül 2022 yılında Ionikos U19
8 Şubat 2023 yılında Ionikos Nikeas
Petros Kyritsas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petros Kyritsas şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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