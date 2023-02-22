Petros Mantalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Mantalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Mantalos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petros Mantalos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petros Mantalos 31 Ağustos 1991 tarihinde Komotini şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πέτρος Μάνταλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petros Mantalos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Petros Mantalos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Petros Mantalos'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petros Mantalos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petros_mantalos/

Petros Mantalos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petros Mantalos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Petros Mantalos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petros Mantalos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Skoda Xanthi

1 Temmuz 2014 yılında AEK Atina

Petros Mantalos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petros Mantalos şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Petros Mantalos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 6 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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