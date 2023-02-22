Petros Orfanidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Orfanidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Orfanidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petros Orfanidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petros Orfanidis 23 Mart 1996 tarihinde Xanthi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πέτρος Ορφανίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petros Orfanidis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ethos Group B.V. yapmaktadır. Petros Orfanidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Petros Orfanidis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petros Orfanidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petros Orfanidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petros Orfanidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petros Orfanidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Skoda Xanthi

3 Ocak 2019 yılında Iraklis

30 Haziran 2019 yılında AO Xanthi

15 Temmuz 2019 yılında APO Levadiakos

31 Ocak 2020 yılında AO Kavala

2 Ağustos 2021 yılında Veria NPS

Petros Orfanidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petros Orfanidis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Petros Orfanidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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