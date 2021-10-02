Peyda ne demek, TDK'ya göre Peyda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peyda ne demek? Peyda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peyda kelimesi. Peki peyda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peyda nedir, peyda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Peyda kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Peyda kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PEYDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peyda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Peyda kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre peyda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belli, açık, peydah



PEYDA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- peyda etmek

- peyda olmak

