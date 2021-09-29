Peydah ne demek, TDK'ya göre Peydah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peydah ne demek? Peydah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peydah kelimesi. Peki peydah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peydah nedir, peydah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Peydah kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Peydah kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PEYDAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peydah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre peydah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Peyda



PEYDAH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- peydah olmak

