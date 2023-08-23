Peynirin kilosunu 20 liradan satıyordu! Bir gıda devi daha battı! Tüm şubeleri kapanacak

Küresel krizin etkileriyle Türkiye ekonomisindeki kötü gidişat şiddetleniyor.

Ülke genelinde yaşanan iflaslara her geçen gün bir yenisi ekleniyor

Bu bağlamada peynir, zeytin ve sucuklarıyla meşhur olan Mandıracı Amca isimli zincir gıda işletme markası iflas etti.

İFLASIN GEREKÇESİ BİRİKEN BORÇLAR

Söz konusu iflasın gerekçesi ise şirketin biriken borçlar oldu. Ankara merkezli faaliyet gösteren kısa süre önce konkordato başvurusu yapmıştı.

MAHKEME İFLASINA KARAR VERDİ

Mahkeme konkordato talebini reddetti ve firmanın iflasına karar verildi. Onlarca çeşit peyniri sattığı için meşhur olan marka resmen iflas etmiş oldu.

PEYNİRİN KİLOSUNU 20 LİRADAN SATIYORDU

Mandıracı Amca isimli zincir gıda işletmesi ilk açıldığı dönemde peynirin kilosunu 20 liraya satıyordu. Bu kararla birlikte çok sayıda kişi işsiz kaldı. Mandıracı Amca'nın kısa süre içinde tüm şubelerini kapatacağı öğrenildi.

Kaynak: merhabahaber.com & Yenicag.com

https://www.merhabahaber.com/peynirleriyle-meshur-olan-turk-markasi-iflas-etti-kilosunu-20-liraya-satiyordu-1874340h.htm