Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde Kovid-19 aşısının dağıtımına başladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç devi Pfizer ile Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech koronavirüse karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının pilot dağıtımına başladı.

New York Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Pfizer ve BioNTech'in koronaviüse karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 eyaletinde başlandı.

New York Post'un servis ettiği habere göre koronavirüs aşısının dağıtımına başlanan New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinin büyüklük, nüfus çeşitliliği, bağışıklık yapısının göz önüne alınarak seçildiği, farklı kent ve kırsal alanlardaki insanlara ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz 9 Kasım'da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmış, haber uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.