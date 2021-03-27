Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1,4 milyon doz Pfizer Biontech aşısının ülkemize ulaştığını bildirdi. Koca'nın açıklamasının arından vatandaşlar Pfizer BioNTech aşısı hakkında araştırmalara girişti. Peki Pfizer Biontech aşısı hangi ülkenin? Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?

PFİZER BİONTECH AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Fahrettin koca aşı hakkında, ''Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak” şeklinde bilgi verdi. Pfizer Biontech ülkemizde ilk kez kullanılacak.

Dünyanın en ünlü ilaç şirketi Pfizer, Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş bir firmadır.

Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketi olmakla birlikte dünyanın en büyük ilaç şirketi olma özelliğini taşımaktadır.

BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketidir ve kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri üretmektedir.

PFİZER BİONTECH AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Aşı uygulanacak gruplar arasında öğretmenler, asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı çalışanları yer alıyor. 2’nci aşama A grubu olan bu kişilerin aşılanmasına yavaş yavaş başlanacak, önümüzdeki haftalarda da 60-64 yaş, yani 2’nci aşama B grubu aşılanacak.