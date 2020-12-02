Pfizer Biontech kimin hangi ülkeye ait?

Dünya koronavirüs aşısına kilitlendi. Çin’in vuhan kentinde ortaya çıkan koranavirüs salgınında ilaç ve aşı şirketleri koranavirüs aşısına odaklandı.

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösterdiği açıklanan Pfizer/BioNTech aşısının kullanımı resmi olarak onay geldi. Aralarında Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ve ABD'li ortakları Pfizer'in geliştirdiği korona aşısı, yüksek koruma sağlaması sonrasında tüm dünyanın umudu oldu.

PFİZER Kimin, Hangi ülkeye ait?

Pfizer Anonim Şirketi, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın önde sayılı ilaç şirketlerinden biri olduğu gibi bilinmektedir. Türkiye’deilaç sektörünün önde gelen firmalardandır.

Firma Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.Pfizer, toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.

BİONTECH Kimin, Hangi ülkeye ait?

BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisine hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir. Aralarında Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'de ortaklarındandır.