Pfizer’dan geç gelen itiraf! BioNTech’in ilk aşı teklifi reddedilmiş

Çin'in Wuhan şehrinde 2019’un son günlerinde görülen koronavirüs salgını hala etkisini sürdürmektedir. Vaka ve vefat sayıları üretilen aşılarla birlikte daha düşük seviyelere geriledi. Uzmanların çalışmalarına göre bu şekilde salgının bitirileceği düşünülüyor. Covid-19’a karşı geliştirilen en etkili aşılardan biri olarak Alman-ABD ortaklığında üretilen BioNTech/ Pfizer aşısı gösteriliyor. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci BioNTech şirketinin kurucuları olarak sık sık gündemde yer alıyor.

‘ARKADAŞLAR BU İŞ YÜRÜMEYECEK’

Pfizer kanadından ise konu hakkında dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr. Phil Dormitzer, Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu nezdinde yayınladı. The Telegraph gazetesinde yayınlanan habere göre Pfizer’ın yöneticileri virüsün hızlı bir şekilde kontrol altına alınacağını düşündükleri için ilk aşamada bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini reddetmişler. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'ye Pfizer yetkililerinin verdikleri red cevabı: "Arkadaşlar bu iş yürümeyecek" şeklinde olmuş.

Dr. Phil Dormitzer tarafından fazla deneysel olarak değerlendirilen mRNA teknolojisi aşı fikrinde verdikleri karar, koronavirüsün Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağı düşüncesiydi.

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI KURTARDI

BionNTech'i mRNA tabanlı bir Kovid aşısı geliştirmeye karar vermesinden birkaç gün sonra bahse konu olan olumsuz cevap geldi. Fakat Türeci ve Şahin ilk denemeleri olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundular ve devam ettiler. Bu ısrar ülkemizde ve dünyada milyonlarca insanın hayatının kurtarılmasını sağladı. Araştırmalarda görülüyor ki; Kovid-19 aşısı olmayanların hastalanma riski 4,5 kat, ölüm riski ise tam 11 kat yüksek durumda olmaktadır.