Phelelani Mvelase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phelelani Mvelase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phelelani Mvelase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phelelani Mvelase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phelelani Mvelase {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phelelani Mvelase Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Phelelani Mvelase'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Phelelani Mvelase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phelelani Mvelase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Phelelani Mvelase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phelelani Mvelase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Swallows FC

Phelelani Mvelase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phelelani Mvelase şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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