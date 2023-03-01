Phil Bardsley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Bardsley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phil Bardsley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phil Bardsley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phil Bardsley 28 Haziran 1985 tarihinde Salford şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Phillip Anthony Bardsley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phil Bardsley Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Phil Bardsley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Phil Bardsley'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Phil Bardsley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/phil_bardsley/

Phil Bardsley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phil Bardsley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Phil Bardsley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phil Bardsley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2003 yılında Man. United

24 Ocak 2004 yılında Royal Antwerp

25 Mayıs 2004 yılında Man. United

16 Mart 2006 yılında Burnley

1 Mayıs 2006 yılında Man. United

16 Ağustos 2006 yılında Glasgow Rangers

28 Aralık 2006 yılında Man. United

8 Ocak 2007 yılında Aston Villa

29 Nisan 2007 yılında Man. United

15 Ekim 2007 yılında Sheff Utd

2 Ocak 2008 yılında Man. United

22 Ocak 2008 yılında Sunderland

1 Temmuz 2014 yılında Stoke

25 Temmuz 2017 yılında Burnley

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Aralık 2022 yılında Stockport

Phil Bardsley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phil Bardsley şuan Stockport County takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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