Phil Thieltges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Thieltges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phil Thieltges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phil Thieltges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phil Thieltges 23 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phil Thieltges Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Phil Thieltges, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Phil Thieltges'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Phil Thieltges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phil Thieltges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2014 yılında E. Trier Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Elversberg Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Elversberg U17

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19

Phil Thieltges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phil Thieltges şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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